الامارات | مطرب أمريكي شهير يخلع أسنانه كلها ويستبدلها بـ"أسنان سمكة القرش"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ مغن شهير متابعيه، بخلع جميع أسنانه واستبدالها بطاقم أسنان مصنوع من التيتانيوم.

وأطل المغني الأمريكي الشهير كانييه ويست بطاقم أسنانه الجديد، الأربعاء، وكان رفقة زوجته بيانكا سينسوري، كما ارتدى عقدًا من اللؤلؤ وقميصًا أسود.

وفي احدى الصور، يمكن رؤية ويست وفمه مفتوحًا، وتظهر شبكة الكروم المصنوعة من التيتانيوم. حيث أعطت القطعة أسنانه مظهرًا ناعمًا يشبه سمكة القرش.

وشارك ويست صورة لطاقم أسنانه عبر إنستغرام، وقارن نفسه بـ"jaws" الشرير الشهير الذي ظهر في فيلمي "Moonraker"، و"The Spy Who Loved Me".

وأفادت تقارير صحفية بأن طاقم الأسنان بلغت تكلفته 850 ألف دولار أمريكي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كانييه ويست هو من صمم طاقم الأسنان بنفسه.

وكشف مغني الراب أن Jaws (الذي يلعبه ريتشارد كيل) من جيمس بوند كان مصدر الإلهام وراء الفكرة. حيث كان الشرير الشهير معروفًا بأسنانه المعدنية المخيفة.