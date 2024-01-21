7 أخطاء يفعلها كثيرون ترفع الكوليسترول في الدم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نمط الحياة غير المستقر وعادات الأكل السيئة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

موقع "webmd" ذكر أبرز 7 أخطاء يفعلها كثيرون ترفع الكوليسترول الضار في الدم كالتالي:

إهمال ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واحدة من أفضل الطرق للسيطرة على نسبة الكولسترول في الدم، لذا ليس عليك سوى المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات لمدة 40 دقيقة 3 أو 4 مرات أسبوعيا.

الجلوس لفترة طويلة

يرتبط الجلوس لفترة طويلة بالسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

التدخين

التدخين يرتبط بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والكوليسترول، لذا فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول وحماية الشرايين.

زيادة الوزن

يمكن أن يؤدي زيادة الوزن خاصة حول منطقة البطن، إلى رفع نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) وانخفاض النوع الجيد (HDL).

الإفراط في تناول الدهون المشبعة

تناول لحم البقر والضأن ومنتجات الألبان كاملة الدسم مثل الزبدة والقشدة والحليب والجبن والزبادي يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول الضار LDL.

إهمال تناول الأطعمة الغنية بالألياف

هناك نوعان من الألياف وهما القابل للذوبان الذي يذوب في الماء، وغير قابل للذوبان، وكلاهما مفيد لصحة القلب، ولكن الألياف القابلة للذوبان على وجه الخصوص تساعد على خفض مستويات الكوليسترول لديك.

تناول الدهون المتحولة

تسمى أحيانًا الدهون أو الزيوت المهدرجة جزئيًا، والموجودة في الأطعمة المقلية، والمعجنات، والبيتزا، والكعك، والبسكويت، والعديد من الأطعمة المعبأة مسبقًا ترفع مستويات الكوليسترول السيئ لديك، لذا تحقق من الملصقات الغذائية للحد من الدهون المتحولة وتناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك والمكسرات.

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