منخفض جوي عنيف يضرب البلاد خلال ساعات.. 9 نصائح لهذه الفئة لتفادي الخطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال ساعات تتغيَّر حالة الطقس ويتحوَّل الدفء الحالي إلى برودة شديدة وصقيع، مع بداية المنخفض الجوي الذي حذرت منه الأرصاد الجوية؛ وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيبدأ غدا الاثنين، أي خلال الساعات المقبلة، ومع بداية المنخفض تُحجب أشعة الشمس، ويتسبب في تكاثر السُحب، وتصل درجات الحرارة لـ6 درجات مئوية.

تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة

وهذا الطقس البارد المصحوب بسقوط أمطار ورياح محملة بالرمال والأتربة؛ مع بداية المنخفض الجوي الذي يبدأ في الساعات المقبلة، حذر منه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هن»، أصحاب الأمراض المزمنة وهم مرضى التهاب المفاصل، مرضى القلب والأوعية الدموية، أصحاب أمراض الجهاز التنفسي، السرطان، مرضى السكري، الصرع والنوبات، السمنة، مشاكل صحة الفم ومرضى الحساسية والمناعة، لكن الأكثر عرضة لمضاعفات البرد والتعب الشديد في المنخفض الجوي بحسب «الحداد» هم مرضى السكر والقلب، والحساسية.

مضاعفات خطيرة لمرضى السكر في الطقس البارد

وبحسب دوجلاس توينفور، رئيس قسم الرعاية بمركز لمرض السكري في المملكة المتحدة، في تصريحات سابقة للمؤسسة الخيرية البريطانية: «من المهم أن يبقى مرضى السكري دافئين، لأن البرد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية خاصًة لمرض السكري»، وهو ما أكد عليه الدكتور ماهر علام، استشاري القلب والأوعية الدموية، وذلك بخلاف تعرض مرضى السكر لمضاعفات أخرى وهي التهاب الأعصاب الطرفية.

لماذا يتعرض مرضى السكر للخطر في الطقس البارد؟

وبحسب موقع «diabetes» البريطاني يؤدي الطقس البارد إلى إبطاء تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، يزيد التعايش مع مرض السكري من خطر الإصابة بهذه المضاعفات، لذلك من المهم أن تظل دافئًا وأن تعرف كيفية التحكم في مستويات السكر في الدم أثناء الطقس البارد.

إذا كنت تعاني من مضاعفات مرض السكري، على سبيل المثال أمراض القلب أو آلام الأعصاب «الاعتلال العصبي»، فإن الطقس البارد يمكن أن يجعل الأمر أسوأ بالنسبة لبعض الأشخاص، إذ يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى رفع ضغط الدم، وإذا كان مرتفعًا جدًا، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على الجسم، فهو يؤثر على كيفية تدفق الدم حول الجسم، ويمكن أن تتباطأ الدورة الدموية في يديك وقدميك، مما قد يجعل الاعتلال العصبي أكثر إيلامًا في هذه المناطق.

9 نصائح لحماية مرضى القلب والسكر في الطقس البارد

ولتفادي الخطر والحماية من الطقس البارد للمنخفض على مرضى السكر والقلب الالتزام بالنصائح التالية:

1- افحص مستويات السكر في الدم، إذا كنت تقوم عادةً بفحص مستويات السكر في الدم لديك، فراقبها عن كثب خلال أشهر الشتاء، يمكن أن تساعد مراقبتها بشكل أكثر انتظامًا في إدارة مرض السكري لديك.

2- حاول تدفئة أصابعك باستخدام أجهزة تدفئة اليد، أو حمل كوب دافئ من الشاي أو ارتداء القفازات قبل الفحص مباشرة.

3- لمرضى السكري، إذا كنت تعاني من اعتلال الأعصاب المحيطية في يديك أو أصابعك مع أي تغيرات في الإحساس، فقد يكون من الصعب الشعور بمدى سخونة الأشياء، لذا، لا تحمل كوبًا ساخنًا لتدفئة يديك، وإذا كنت تستخدم أدوات تدفئة اليدين، فتأكد من أنها مناسبة لك للاستخدام.

4- تحقق من قدميك، إن العيش مع مرض السكري يعني أنك أكثر عُرضة للإصابة بمشاكل خطيرة في القدم.

5- إذا كنت تعاني من اعتلال عصبي في قدميك، فكن حذرًا للغاية إذا كنت تستخدم زجاجة ماء ساخن أو بطانية كهربائية أو سخانًا للتدفئة.

6-احصل على لقاح الإنفلونزا ومعزز كوفيد، من المهم حقًا أن يحصل الأشخاص المصابون بداء السكري على لقاح الإنفلونزا، لحماية أنفسهم من الإصابة بالمرض، وذلك لأن فصل الشتاء هو الوقت الذي تنتشر فيه الفيروسات بشكل أكبر ويكون الأشخاص المصابون بمرض السكري أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمضاعفات المرتبطة بالإنفلونزا وكوفيد.

7- إذا شعرت بتوعك، فقد تجد صعوبة أكبر في إدارة نسبة السكر في الدم وإبقائها ضمن النطاق.

8-احصل على مزيد من المعلومات والدعم حول إدارة مرض السكري عندما تشعر بالتوعك.

9-لمرضى القلب والسكر، ابق نشيطًا، يمكن للتمارين الرياضية أن تبقيك دافئًا، وتعزز حالتك المزاجية، وتساعد على تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم - ناهيك عن مساعدتك في إدارة نسبة السكر في الدم.