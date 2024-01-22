الامارات | 24 مبدعاً يتطلعون للفوز ببيرق «شاعر المليون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق آلاف الشعراء في رحلة البحث عن حلم الفوز ببيرق الشعر النبطي، في برنامج «شاعر المليون» بموسمه الـ21، إذ ودع نجوم البرنامج خلال مقابلات الشعراء وتصفيات قائمة الـ100، فيما واصل نجوم آخرون المشوار في الحلقات المباشرة، وعلى صفحات قصة الشعر والأماني دوّنوا قوافيهم وتحدياتهم وقصصهم، التي ألهمت عشاق الكلمة العذبة في كل مكان.

ومع انتهاء الأمسية الثامنة من أمسيات الموسم، اختتمت المرحلة الأولى «مرحلة الـ48» في درب المنافسة على اللقب الأضخم في الشعر النبطي «شاعر المليون»، في حين اكتملت الثلاثاء الماضي قائمة الـ24 شاعراً، واستمرت المنافسة بين خطوات التحدي وخطوات الإصرار في طريقها لـ«بيرق الشعر».

وسجّلت المرحلة المباشرة الأولى من برنامج «شاعر المليون» ثماني أمسيات من الشعر والمتعة والتحدي، استمرت على مدى ثمانية أسابيع، فيما تأهل من هذه المرحلة 24 شاعراً من ست دول عربية: «السعودية، الإمارات، الكويت، اليمن، العراق، والأردن».

وتضم قائمة الـ24 كلاً من: فهد الدبداب المطيري وغازي عطا الله العتيبي ومحمد منصور المطرقّة وفيصل عبيريد العازمي وعبدالله الشقراني (الكويت)، وناصر هادي المنصوري وعمر اللهيميد (الإمارات)، وعمر بن هذال وفواز ناوي العنزي وصلاح بن ضاحي الحربي وفيصل دخيل الله الكسر العتيبي ومسعد الدلبحي ونايف القرن الحربي، إضافة إلى محمد عايض العزيزي وعبدالسلام رفيع السلمي، ومبارك بن مدغم الأكلبي وعبدالله حنيف اليامي وفيصل جزا الحربي وطلال بن حسين الشمري ومحدد آل مداوي وعامر محمد بن مبشر (المملكة العربية السعودية)، وفهد الشمري (العراق)، وفادي زيد العبادي (الأردن)، وفارس بن ناصر الثابتي (اليمن).

وانطلقت الثلاثاء الماضي، مسيرة المنافسات الجديدة للمرحلة المباشرة الثانية «مرحلة الـ24»، التي ستشهد أربع أمسيات مباشرة جديدة يتنافس في كل حلقة ستة شعراء، ويتأهل فيها ثلاثة شعراء منهم شاعر أو شاعران بقرار لجنة التحكيم، وينتقل بقية الشعراء في الحلقة إلى تصويت المشاهدين، الذين سيختارون بتصويتهم شاعراً أو اثنين للانضمام إلى زملائهم في المرحلة المقبلة.

وأعلنت لجنة التحكيم إضافة معيار جديد للمنافسة في مرحلة الـ24، ليصير مطلوباً من كل شاعر كتابة بيتين أو ثلاثة بفن «اللغز الشعري»، وهو أسلوب عربي قديم ومعروف في الشعر الفصيح وفي الشعر النبطي، وأوضحت اللجنة أن الهدف من إدراجه ضمن معايير المنافسة هو إعادة إحياء هذا الفن، عن طريق طرح إجابات محددة على الشعراء لصياغة ألغاز عنها، بدءاً من الحلقة الأولى لمرحلة الـ24 التي جاء موضوع اللغز فيها «آلة العود».

لجنة تحكيم

تتكون لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» بموسمه الـ21 من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد.

وتبث الأمسيات الشعرية على قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، ويقدمها الإعلاميان سعود الكعبي، وميثاء صباح.

• 8 أمسيات من الشعر والمتعة والتحدي شهدتها المرحلة المباشرة الأولى.