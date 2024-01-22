الامارات | وداعاً «عميد الأدب المغربي».. رحيل عباس الجراري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت القناة التلفزيونية الثانية المغربية: «إن المفكر والأكاديمي البارز عباس الجراري، توفي أول من أمس، عن عمر ناهز 87 عاماً، بعدما أثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات في الأدب والتراث الإنساني».

ونعاه عدد من الأدباء والمثقفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولد الجراري عام 1937 بالرباط، حيث تلقى تعليمه الأولي قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليحصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها عام 1961، ومن بعدها الماجستير ثم الدكتوراه. وشغل منصب مستشار ملكي في عهد الملك الحسن الثاني، ومن بعده في عهد الملك محمد السادس.

ومن مؤلفاته: «الثقافة في معركة التغيير» و«ثقافة الصحراء»، وأطلق عليه النقاد لقب «عميد الأدب المغربي».