الامارات | عيون الصغار والكبار على بطولة فزاع للرماية بالسكتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة قياسية تجاوزت أكثر من 2000 متسابق من الجنسين من داخل دولة الإمارات وخارجها، انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، وسط تنافس قوي في مختلف الفئات المخصصة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وكبار المشاركين وإسقاط الصحون.

أقيمت مراسم افتتاح البطولة بحضور الرئيس التنفيذي لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، عبدالله حمدان بن دلموك، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، العميد «م» محمد عبيد المهيري، ومدير إدارة بطولات فزاع، راشد الخاصوني، ومدير إدارة الدعم المؤسسي، محمد عبدالله بن دلموك.

وجاءت الانطلاقة وسط إقبال كبير، إذ يمتد التنافس حتى الأحد المقبل، وشهدت المنافسات الأولى تتويج الفائزين في فئات كبار المشاركين «الأكبر سناً»، والناشئين.

سيطرة

وتميزت الانطلاقة بتفوق رماة سلطنة عُمان، الذين أحكموا سيطرتهم على المراكز الثلاثة الأولى في فئتي كبار المشاركين والناشئين، ففي كبار المشاركين، جاء بالمركز الأول صالح سالم البلوشي، محققاً العلامة 80 (6 إكس)، يليه بالمركز الثاني سالم علي بالحاف بالعلامة 79 (4 إكس)، وبالمركز الثالث مسلم بخيت جعبوب بالعلامة 79 (4 إكس).

وشهدت أشواط الناشئين للمرة الأولى في تاريخ بطولة فزاع للرماية بالسكتون، تسجيل رقم قياسي للمراكز الثلاثة الأولى، ضمن منافسات مملوءة بالنديّة، وفيها تمكّن محمد سليمان الحاتمي من تحقيق المركز الأول بالعلامة 80 (6 إكس)، يليه محمود سالم الدرعي بالعلامة 80 (3 إكس)، ومحمد سعيد البادي بالعلامة 79 (4 إكس).

فريق متكامل

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، عبدالله حمدان بن دلموك، أن تكاتف الجهود والتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص، منح موسم بطولات فزاع المزيد من النجاح والتميّز.

وقال: «نقوم بالتخطيط ووضع الأفكار والتنظيم، ونعمل بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بهذا الشأن، وهو ما جعلنا نقيم ميدان الرماية الخاص بـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، داخل ميدان الرماية الخاص بشرطة دبي، الجهة المختصة في التعامل مع السلاح والرصاص الحي، والاستعانة بالكوادر ذات الخبرة لديهم، ونفس الحال تنطبق على منافسات الهجن بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن على سبيل المثال، وغيرها الكثير، لأننا في حكومة دبي نعمل ضمن فريق واحد منسجم، لتحقيق أهدافنا وغاياتنا بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وحقق محمد سليمان الحاتمي المركز الأول في فئة الناشئين برقم قياسي لم يسبق تسجيله في تاريخ البطولة، وعن هذا الإنجاز. قال الحاتمي: «تحضّرت جيداً للمشاركة في بطولة فزاع للرماية بالسكتون، نظراً للقيمة المعنوية للظفر بلقبها، والتي أستمدها من المستوى القوي للرماة الموجودين في هذه البطولة التراثية التي نعتز ونفتخر بها، وأتمنى أن أحققها في السنوات المقبلة في فئة الرجال».

محمد الحاتمي:

• تحضّرت جيداً للمشاركة في البطولة، نظراً للقيمة المعنوية للفوز بلقبها.

• المنافسات الأولى شهدت تتويج الفائزين في فئات كبار المشاركين «الأكبر سناً»، والناشئين.

• 2000 متسابق من الجنسين من داخل دولة الإمارات وخارجها، اجتذبتهم المنافسات.