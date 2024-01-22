الامارات | كوكايين داخل عبوات جمبري مجمدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الأميركية في مطار جون كينيدي، بالقرب من نيويورك، القبض على رجل بتهمة محاولة تهريب 18 كيلوغراماً من الكوكايين داخل عبوات مجمدة من الجمبري الجامبو. ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن الشرطة الاتحادية قولها إنه ألقي القبض على زاكاري سكوت (22 عاماً)، وبحوزته عبوات الجمبري غير القانونية داخل حقيبتيه في مطار جون كينيدي بمقاطعة «كوينز»، الجمعة الماضية.

وأفادت مستندات المحكمة بأن سكوت، وهو أميركي يعيش في دولة جويانا، كان قادماً على متن الخطوط الجوية الأميركية عندما اختاره ضباط الجمارك وحماية الحدود لإجراء تفتيش ثانوي أثناء خضوعه للفحص.

وعند فحص أمتعة سكوت، عُثر الضباط على ملابس فضفاضة، والعديد من عبوات الجمبري الجامبو المجمد والملفوف في بلاستيك محكم الغلق. وعند تقطيع الجمبري المعبأ، اكتشفوا كتلاً من المسحوق الأبيض، حُددت بعد ذلك على أنها كوكايين، وفقاً لمستندات المحكمة. وكمية الكوكايين المضبوطة تزن 18.45 كيلوغراماً.