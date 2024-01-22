الامارات | موجة حارة يتسع نطاقها في أستراليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق من أستراليا، أمس، مجدداً موجة حارة يتسع نطاقها، قالت عنها هيئة الأرصاد الوطنية إنها تزيد من خطر حرائق الغابات في موسم يرتفع فيه هذا الخطر بالفعل، في وقت تتحمل فيه البلاد تبعات ظاهرة النينيو.

وذكرت هيئة الأرصاد أن تحذيرات من الدرجة «القصوى» من موجة الحر، وهي أعلى مستويات التحذير من الخطر، صدرت لليوم الثاني لأجزاء من ولاية أستراليا الغربية. كما اتسع نطاقها لتشمل مناطق في ولاية جنوب أستراليا، بينما صدرت تحذيرات من الدرجة «الخطرة» لمناطق في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفي الإقليم الشمالي.

وحذّرت الهيئة من إمكانية وصول درجة الحرارة في منطقتين نائيتين في ولاية أستراليا الغربية إلى ما يفوق 40 درجة مئوية بكثير، أمس.

وبلغت أعلى درجة حرارة مسجلة في أستراليا 50.7 درجة مئوية، وسجلت في مطار أونسلو في بيلبارا في 13 يناير 2022.