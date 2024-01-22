مشروب مغذي لبشرة صحية ومتوهجة- تناوله فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - الحفاظ على البشرة من الأمور الضرورية، وهناك العديد من الطرق لتحقيق هذا الأمر، مثل: تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام واستخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة.

ويعد عصير التفاح والشمندر والجزر أحد المشروبات الصحية التي تساهم في تحسين صحة البشرة.

فيما يلي، نوضح فوائد شرب هذا المزيج باستمرار، وفقًا لما ورد في موقع "Times of India".

- تعزيز خلايا الجلد:

الجزر مصدر غني للبيتا كاروتين، وهو مركب نباتي يمكن أن يتحول إلى فيتامين A في الجسم، ويلعب دورًا مهمًا في صحة البشرة، حيث يساعد على تجديد الخلايا وحماية البشرة من التلف.

- خصائص مضادة للشيخوخة:

تؤدي مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح والجزر إلى مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل علامات الشيخوخة.

- ترطيب البشرة:

نظرًا لأن التفاح والشمندر يحتويان على كمية كبيرة من الماء، ما يساهم في ترطيب الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الجلد، لأنه يساعد في التخلص من السموم والحفاظ على خلايا الجلد ممتلئة ومغذية بشكل جيد.

- تحسين الدورة الدموية:

الشمندر غني بالنترات، وهي مركبات طبيعية يمكن أن تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية ووصول الأكسجين والمواد المغذية بكفاءة إلى خلايا الجلد، مما يساعد على بشرة نضرة وصحية.

- طرد السموم:

يساعد هذا المزيج على إزالة السموم من الجسم ودعم صحة الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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