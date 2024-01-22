الامارات | «غير عادي للغاية».. إزالة ورم عملاق من مبيض شابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئت امرأة في الرابعة والعشرين من عمرها بوجود ورم مبيضي في أحشائها قارب وزنه 32 كجم، وذلك بعدما بدأت تشكو من مشاكل صحية مختلفة، بينها ضيق في التنفس.

وخضعت المريضة الشابة لعملية طويلة وشاقة لإزالة الورم العملاق من مبيضها، بعد أن سمحت له بالنمو ببطء دون أن تعمل فعليا بوجوده، وذلك حتى بدأت تشعر بثقل متزايد وصعوبة في التنفس.

واشتكت المريضة البالغة من العمر 24 عامًا إلى الطبيب بعد ظهور عدد من الأعراض غير العادية، بما في ذلك فقدان الوزن. وتم الكشف لاحقًا عن وجود نمو كبير جدًا في مبيضها، والذي كان مرتبطًا أيضًا بأمعائها والأنسجة الضامة، حينها قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لها على الفور. وبعد إجراء طويل وشاق، نجح الأطباء في عيادة النساء الجامعية في ماغديبورغ بألمانيا في إزالة الورم.

وقال الدكتور أتاناس إجناتوف، الذي عمل على هذه الحالة، إن النمو كان عبارة عن ورم غدي كيسي، وهو نوع من الورم الحميد الذي يتطور من أنسجة المبيض. وقال: “إن وجود ورم بهذا الحجم أمر غير عادي للغاية، حيث تطلب النساء عادة المساعدة الطبية في مرحلة مبكرة. "

ودعا الطبيب وفقا لصحيفة "ميرور" النساء المصابات بهذا النوع من الأورام " أن لا يخافن. " مشيرا أن " الكشف المبكر هو مفتاح العلاج الناجح".

ولم تعاني المريضة من أي مضاعفات بعد الجراحة، حتى أنها سُمح لها بمغادرة المستشفى بعد أسبوع. ويعد الورم الغدي الكيسي نادرًا بشكل لا يصدق، حيث يتم اكتشافه عادةً أثناء عمليات المسح بحثًا عن شيء آخر. في هذه الحالة، تم السماح للورم بالنمو على مدى فترة طويلة من الزمن دون أن يلاحظه أحد.

وفي معظم الحالات، تختفي أكياس المبيض من تلقاء نفسها خلال بضعة أشهر، وهو ما يمكن أن تؤكده المتابعة بالموجات فوق الصوتية. وعادة لا تعيق هذه الأكياس الحمل، على الرغم من أنها قد تزيد من صعوبة الحمل.