5 أعراض إذا ظهرت على يديك دليل على ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على يديك تدل على ارتفاع مضاعف في الكوليسترول بالدم، لذا عليك الانتباه فور ظهورها على يديك.

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك".

أعراض تظهر على يديك تكون مؤشر على ارتفاع الكوليسترول الضار، وتشمل ما يلي:

١- ورم أصفر

وهو عبارة عن نتؤات صفراء تظهر على الجلد وغالبا ما تظهر على مفاصل اليدين؛ ويرجع ذلك لتراكم الكوليسترول في الأوتار.

تنميل الأيدي

يمكن أن يحدث تنميل الأيدي بسبب تراكم الكوليسترول في أوتار الأيدي.

الشعور بوخز في الأصابع

يمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين الدموية في أصابع اليدين والقدمين مما يؤدي إلى حدوث نقص في تدفق الدم إلى هذه المنطقة.

تغير لون البشرة

يمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين الدموية في الأيدي، مما يجعل البشرة تبدو داكنة أو رمادية اللون.

انخفاض درجة حرارة الجلد

يمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين الدموية في أصابع اليدين، ما يجعلك تشعر بالبرودة المستمرة.

وإذا لاحظت هذه الأعراض عليك استشارة الطبيب المختص منعا الدخول في وعكة صحية خطيرة.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدة الجسم في السيطرة على الكوليسترول:

تناول نظاما غذائيا صحيا يحتوي على دهون صحية.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف.

تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

حافظ على وزنك صحي.

اقرأ أيضًا:

تحذير من تناول الكشري في هذه الحالة.. هذا ما يحدث لجسمك

لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الأكل مباشرة

علامة مبكرة تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. احذرها

بـ8 جنيهات فقط.. نوع خضروات يحميك من النوبة القلبية وارتفاع الكوليسترول

لن تتوقع ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول "شوربة المواسير"