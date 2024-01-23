الامارات | 71 عملاً في «مهرجان عين» بعُمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً فعاليات «مهرجان عين للأفلام القصيرة» في نسخته الأولى، التي تنظمها وزارة الإعلام العمانية ممثلة في المديرية العامة للإعلام الإلكتروني، ويستمر خمسة أيام بهدف الارتقاء بالفيلم العُماني والحراك الثقافي الفني لصناعة الأفلام في السلطنة، والإسهام في تطوير المحتوى الإبداعي.

وتتنافس في «مهرجان عين للأفلام القصيرة» في نسخته الأولى 55 فيلماً متأهلاً من أصل 71 فيلماً مشاركاً، تنقسم إلى ثلاث فئات، هي الأفلام الروائية القصيرة بواقع 28 فيلماً، و22 فيلماً وثائقياً، وخمسة أفلام للأطفال، ستُعرض في صالة «فوكس سينما» في مول عُمان. ويشهد المهرجان جلسات ثقافية وحلقات عمل تدريبية تناقش كتابة السيناريو والإخراج وقضايا إنتاج السينما، وواقع سوق الأفلام السينمائية في المنطقة والعالم.

وتشارك في المهرجان نخبة من كبار الفنانين والمخرجين العُمانيين والعالميين، ومتحدثون متخصصون في مجال الفن السينمائي، كما يُشارك في تحكيم الأعمال المقدمة 12 محكماً من سلطنة عُمان ومملكة البحرين وتونس وألمانيا، يتوزعون على ثلاث فئات: الفيلم الروائي، والفيلم الوثائقي، وأفلام الطفل.