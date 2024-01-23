الامارات | موعد مع الشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة الحلقة العاشرة من حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، بمشاركة ستة شعراء سيقدمون قصائدهم خلال الأمسية الثانية من المرحلة الـ24. وشعراء الحلقة هم: فواز العنزي ووليد بن مسعد الدلبحي وطلال الشمري (السعودية)، وعبدالله الشقراني وفيصل العازمي (الكويت)، وناصر المنصوري (الإمارات).