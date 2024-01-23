لايف ستايل

الامارات | موعد مع الشعر

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مع الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة الحلقة العاشرة من حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، بمشاركة ستة شعراء سيقدمون قصائدهم خلال الأمسية الثانية من المرحلة الـ24. وشعراء الحلقة هم: فواز العنزي ووليد بن مسعد الدلبحي وطلال الشمري ()، وعبدالله الشقراني وفيصل العازمي (الكويت)، وناصر المنصوري (الإمارات).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا