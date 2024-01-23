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الامارات | شاي الأعشاب الطبي.. الانتباه لعمر الطفل ضروري

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا الوالدين بالانتباه إلى عمر الطفل قبل تقديم شاي الأعشاب الطبي له، لأن بعض الأنواع غير مناسبة للأطفال الصغار. وأضافت أنه لا ينبغي تقديم شاي الشمر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، فيما يجب على الأطفال حتى سن الـ11 أن يشربوه باعتدال، وفقاً لتوصيات وكالة الأدوية الأوروبية. وعللت الغرفة ذلك بأن شاي الشمر يحتوي على كميات عالية من مادة «الاستراجول» التي تضر الكبد وتسبب السرطان.

• لا ينبغي تقديم شاي الشمر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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