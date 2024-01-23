لمحبي السهر.. إليك 4 عادات قبل النوم تجعلك تستيقظ منتعشاً

محمد اسماعيل - القاهرة - أمام محبو السهر تحدياً معقولاً في الحياة، وهو الاستيقاظ مبكراً، أو بمعنى أدق الاستيقاظ مبكراً مع حاجه بالانتعاش والاستعداد لاغتنام اليوم.

وفقًا لما جاء في تقرير نشره موقع "Hack Spirit"، فإن بعض الأشخاص يستيقظون مبكرًا منتعشين من دون عناء بسبب عاداتهم قبل النوم، والتي تتضمن تجنب العادات التالية، التي يمكن أن تفسد ذوقهم وتجعلهم يستمتعون بالترنح في الصباح:

1. وجبات في وقت متأخر

ومن بين الدراسات الحديثة التي تناولتها الدراسة أن كمية أكبر من الكمية والسعرات الحرارية في الليل يمكن أن تحدد من كفاءة النوم، وهو ما يصيب جميع الرجال. لذا، يجب أن تمنع الدخول حتى منتصف الليل.

2. لوقتها

بحكم أنها تحتوي على مؤسسة النوم، فإن الاحتجاج على ذلك يؤدي إلى تقصير وقت النوم. ينصح الخبراء بآخر كوب قهوة في اليوم الخفيف، يحددًا قبل 6 ساعات على الأقل من وزراء النوم.

3. ممارسة الرياضة قبل وقت النوم

على الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية أمر رائع للصحة العامة، إلا أن التمارين الرياضية تتوقف عن ممارسة الخلود إلى النوم يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية خلال ليلة سعيدة. النوع: يزيد من معدل ضربات القلب ومستوى الأدرينالين، مما يجعل من الصعب الاسترخاء والانجراف إلى النوم. لذا، فهي قادرة على أن تكون مثالية، يمكن ممارسة التمارين الرياضية القوية قبل وضع ساعات مؤقتة من النوم، بما في ذلك منح الجسم ما يكفي من الطاقة ويعطي فرصة للانتقال إلى الاسترخاء.

4. عدم انتظام أوقات النوم

يحتاج جسم الإنسان إلى لاتساق، إذ أنه يتغذى على البنية، ويعاني من مرض داخلي يعرفه بسبب تأخره، تستجيب للوقت بشكل أفضل لجدول النوم بشكل منتظم. وبالتالي، يمكن أن يتكيف الجسم بشكل طبيعي مع جدول نوم ثابت، وأن يشعر بالتعب في الوقت المناسب لكل يوم. ولكن عندما عاد الشخص إلى السرير في أوقات مختلفة كل يوم، أثر سلباً على الوصول إليه ولم يكن لدينا.

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