منخفض جوي جديد يضرب البلاد.. نصائح لتجنب 8 أمراض بسبب الطقس البارد

القاهرة - سمر حسين - صحة

نسمات هواء باردة وغيوم تخيم على البلاد بين الحين والآخر، تحجب ضوء الشمس مع بداية أول أيام المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من طبقات الجو العليا، ومع هذا الطقس الذي حذرت منه الأرصاد، يعاني الأطفال وكبار السن من عدة مضاعفات، لذا يجب عليهم توخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة، والحفاظ على أنفسهم من عدة أمراض بدايًة من فيروس الإنفلونزا، والفيروسات التنفسية الأخرى، والالتهاب الرئوي وغيرها.

خطورة المنخفض الجوي على الأطفال وكبار السن

بحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد لـ«هن»، يعاني اصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال، من مضاعفات في الطقس البارد، وهم من الفئات التي لا يجب عليهم الخروج مع ضرورة أخذ التدابير الوقائية، ومن الأمراض التي يمكن أن تتعرض لها تلك الفئات:

- الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

- الالتهاب الرئوي.

- نزلات البرد.

- النوبات القلبية.

- مرضى السكر من كبار السن يعانون من مضاعفات، مثل التهاب الأعصاب الطرفية.

- انخفاض حرارة الجسم والسقوط.

- التسمم بأول أكسيد الكربون.

- زيادة آلام المفاصل.

نصائح لتجنب أمراض الشتاء

مع الطقس البارد نتيجة المنخفض الجوي، يجب اتخاذ التدابير الوقائية لحماية كبار السن والأطفال، وأفضل طريقة لتجنب نزلات البرد هي النظافة الجيدة:

- غسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون.

- استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد أو الإنفلونزا.

- الحصول على قسط كاف من الراحة.

- ممارسة الرياضة بانتظام، إذ تساعد التمارين الرياضية على بناء نظام مناعة أقوى، مما يسهل على كبار السن مقاومة نزلات البرد والأمراض الأخرى.

- الاهتمام بتناول الأطعمة المغذية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتاميني C وD، يمكن أن يساعد على تعزيز المناعة.

- طلب المساعدة عند الحاجة إلى وجود مساعدة.

- ارتداء الملابس الثقيلة، وغلق النوافذ جيدًا.

- من يعانون من الحساسية، يجب إخلاء المنزل من القطط والفرو ومسببات الحساسية الأخرى.

متى تطلب الرعاية الطبية للتخلص من نزلات البرد؟

في معظم الأحيان، يمكن لكبار السن أو الأطفال البقاء في المنزل والتعافي من نزلات البرد دون تدخل طبي، ومع ذلك، إذا كانوا يعانون من أعراض حادة، مثل صعوبة التنفس أو ألم في الصدر، فيجب عليهم طلب الرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن.