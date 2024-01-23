خبير تغذية يكشف مفاجأة عن شرب الشاي باللبن صباحاً - هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي باللبن من المشروبات الشعبية المحببة لدى كثيرين، نظرًا لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، ولكن هل تعلم أن تناوله على الريق قد يكون له بعض الأضرار الصحية؟

في هذا الصدد، كشف خبير التغذية مجدي نزيه، أضرار شرب الشاي باللبن على معدة فارغة، وذلك خلال حلوله ضيفة ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري، والمُذاع على قناة "سي بي سي سفرة".

قال نزيه: "شرب الشاي باللبن على الريق قد لا يكون خيارا صحيًا، وذلك لأن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكازين، وهو أحد أنواع البروتينات الموجودة به، ما يؤثر على على القيمة الغذائية".

وتابع: "حمض التانيك الموجود في الشاي يتحد مع الكالسيوم والفسفور الموجود في اللبن لتكوين مركبات غير قابلة للذوبان، ما يحد من امتصاص الجسم لهذه العناصر الغذائية".

وأضاف: "لتحقيق أقصى استفادة من الفوائد الغذائية للشاي والحليب، يفضل عدم مزجهما، وذلك لأن ذلك يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية".

- فوائد الشاي

يقول خبير التغذية: "ينصح بشرب الشاي دون إضافة الحليب، للحصول على أفضل قيمة غذائية، فهو يحتوي على مركب الفينولات الذي يساعد على توسيع وتطهير الشٌعب الهوائية، ومضادة للأورام السرطانية، بالإضافة إلى، خفض مستويات الكوليسترول الضار".

وتابع: "لذا يُنصح بشرب كوب من الشاي دون إضافات على الريق صباحا، لتحقيق أقصى استفادة من العناصر الغذائية".

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