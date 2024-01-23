طعام في مطبخك بـ30 جنيها يخفض مستويات الكوليسترول ويقي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البصل الأحمر من الخضروات الشائعة التي تُستخدم في العديد من الأطباق المختلفة، حيث يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك قدرته على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، الذي يطلق على ارتفاعه اسم "القاتل الصامت"، لأنه لا يسبب أي أعراض في البداية، حتى يتراكم في الشرايين دون أن يشعر الشخص بأي شيء.

ويتراوح سعر الكيلو من البصل الأحمر 28-30 جنيها، حسب أسعار السوق المصري، ووفقا لموقعي "ndtv"، و"health" نوضح فوائد البصل لخفض مستويات الكوليسترول.

- مضادة للالتهابات والأكسدة

يحتوي البصل على نسبة عالية من مركبات البوليفينول التي تسمى الفلافونويد، التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة تساعد على خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول الضار.

- الحفاظ على سيولة الدم

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مركبات الثيوسلفينات التي تساعد على الحفاظ على سيولة الدم بشكل طبيعي، ونتيجة لذلك، تقل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ.

- الألياف الغذائية

غني أيضًا بنسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول من الطعام في الأمعاء

- تقليل تكتل الصفائح الدموية

يعتبر مفيدًا في تقليل تكتل الصفائح الدموية والالتهابات، ما يساهم في الحفاظ على نظافة الشرايين، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول.

- فوائد صحية أخرى للبصل الأحمر

1. تلعب مضادات الأكسدة الموجودة به في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من السرطان.

2. البصل مضاد للحساسية، لذا فإن تناوله له تأثير مريح على عضلات القصبة الهوائية المعزولة، ما يساعد مرضى الربو على التنفس بسهولة.

4. يعمل السيلينيوم الموجود في البصل على إنتاج فيتامين E، والذي بدوره يدعم صحة العين.

5. البصل غني بفيتامينات A وC وK، التي تساعد على الحصول على بشرة خالية من العيوب، والحماية أيضًا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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