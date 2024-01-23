بعد حدوث زلزال.. لماذا لا يشعر البعض بالهزات الأرضية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

ضرب زلزال قوته فوق المتوسطة منذ قليل، جنوب مصر، تحديدا شرق محافظة الأقصر.

وأفاد بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر شرق الأقصر، ويجرى الآن تحليل بياناتها.

إلا وأنه انتشر عدد من منشورات أهالي مدينة الأقصر عبر مواقع التواصل، أن البعض منهم لم يشعر بالزلزال، وعلى النقيض هناك آخرون شعروا به، فما تفسير ذلك؟

وفسرت عدم شعور البعض بالزلازل هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني موقع usgs ولخصتها في أسباب علمية على النحو التالي:

- في بعض الأحيان يشعر بعض الأشخاص بالهزة الأرضية دون غيرهم، بسبب مدى اقتراب الشخص من بؤرة حدوث الزلزال.

- إذا كنت موجودا في مبنى منخفض، فلن تشعر بحدوث بالزلزال أيضا.

- كذلك الأشخاص الذين يكونون في حالة حركة أثناء حدوث الزلزال لن تشعر بشيء، نظرًا لتحرك جسدها في وقت حدوثه، بينما الشخص الذي يقف دون حراك يشعر بالهزة.

- تعتمد الطريقة التي يشعر بها الزلزال على مكان وجودك ومكان وقوعه ومدى شدته.

- الزلزال الشديد القريب منك ستشعر بأنه هزة كبيرة مفاجئة تتبعها بسرعة اهتزاز أقوى قد يستمر لبضع ثوان أو حتى دقيقتين إذا كان حدثًا كبيرًا نادرًا، ستشعر بالاهتزاز بالعنف وسيكون من الصعب الوقوف، ستكون محتويات منزلك مبعثرة تماما.

من المحتمل ألا تشعر بزلزال خفيف بعيدًا عنك، ولكن إذا شعرت به، فسيكون هزة خفيفة يسهل الشعور بها إذا كنت لا تزال جالسًا.

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