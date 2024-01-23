هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول اللب السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية توجد في الدم، حيث يساعد الخلايا على العمل بشكل صحيح، كما يسمح للجسم بإنتاج الفيتامينات والهرمونات الأساسية.

ويساعد تناول بعض الأطعمة على خفض مستويات الكوليسترول الضار بشكل طبيعي، ومن بينها اللب السوري، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

- مركب فيتوستيرول

يحتوي اللب السوري على مركب يسمى فيتوستيرول، وهو فعال للغاية في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

- غني بالألياف الغذائية

نظرا لأنه غني بنسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تؤدي دورا مهما في خفض مستويات الكوليسترول الضار. حيث ترتبط الألياف بالكوليسترول في الأمعاء، ما يمنع امتصاصه في الدم.

- مضادات الأكسدة

بالإضافة إلى الألياف، يحتوي اللب السوري على مضادات أكسدة أخرى، مثل البوليفينول، والتي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بشكل طبيعي.

فوائد صحية أخرى:

1. يحافظ على التوازن الميكروبي في الأمعاء.

2. يساعد تناول بذور اليقطين أيضا على تسهيل عملية الهضم.

3. بالإضافة إلى، الوقاية من الأمراض المزمنة.

4. غني بنسبة عالية من أوميجا 3 الدهنية، ما يعزز صحة القلب.

5. تقليل الالتهابات والوقاية من السمنة، بالإضافة إلى، تجديد خلايا الجسم.

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