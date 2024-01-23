أعراض إذا ظهرت عليك تكشف مشاكل في القلب- اذهب للمستشفى فورا في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

القلب هو أحد أهم أعضاء الجسم، فهو المسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، مما يضمن وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخلايا، وعندما يعاني القلب من مشاكل، فقد يؤدي ذلك إلى مجموعة من الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، نرصدها لكم وفق ما ذكر موقع "health".

التعب المفرط:

يتجاهل الكثير الشعور بالتعب، ولكن في الواقع يمكن أن يكون ذلك علامة على أن قلبك به مشكلة، ويرجع سبب ذلك إلى نقص الأكسجين، وفي هذه اللحظة يكافح القلب لتوصيل الأكسجين إلى جسمك.

انتفاخ القدمين:

يمكن أن يحدث تورم القدمين لعدة أسباب، مثل الحمل، أو الدوالي، أو قلة الحركة، ويمكن أن يكون التورم أيضًا علامة على فشل القلب، وهي حالة مزمنة يضخ فيها القلب الدم بشكل غير فعال.

ويمكن أن يحدث التورم أيضًا عندما لا ينغلق صمام القلب بشكل طبيعي، كما إن بعض أدوية ضغط الدم والسكري يمكن أن تسبب التورم أيضًا.

وعادة ما يكون تورم القدم المرتبط بالقلب مصحوبًا بأعراض أخرى تشمل ضيق التنفس أو التعب.

ألم شديد عند المشي:

إذا كنت تشعر بتشنج عضلات الفخذ والساق عند المشي أو التحرك ولكن بعد ذلك تشعر بالتحسن عند الراحة، فلا تتجاهل ذلك، حيث يمكن أن يكون الألم بسبب العمر أو عدم ممارسة الرياضة، وأيضا علامة على مرض الشرايين الطرفية، المعروف أيضًا باسم PAD.

PAD هو تراكم الترسبات الدهنية في شرايين الساق المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب،

لذا إذا كنت تعاني من مرض الشريان المحيطي، فهناك احتمال بنسبة 50% أن يكون لديك أيضًا انسداد في أحد شرايين القلب.

الدوار:

الدوخة قد تكون بسبب الجفاف أو تناول بعض الأدوية أو مشاكل الأذن الداخلية أو فقر الدم أو مشاكل القلب بشكل أقل شيوعًا.

ويمكن أن يكون ناجما عن انسداد الشرايين مما يقلل من ضغط الدم أو بسبب خلل في الصمامات التي لا تستطيع الحفاظ عليه.

كما إن تراكم السوائل الذي يؤثر على الجانب الأيسر من القلب يسبب صفير يحاكي الربو القصبي، وبمجرد إصلاح الصمام، لا يتراكم السائل في الرئتين ويتنفس المريض بشكل أسهل.

الاكتئاب:

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن الاكتئاب يؤثر على 5٪ من السكان البالغين في جميع أنحاء العالم، ربما لا يكون علامة على أنك تعاني من مشكلة في القلب، ومع ذلك، ترتبط الصحة العقلية بالصحة الجسدية.

الصداع النصفي:

في بعض الأحيان يشير الصداع النصفي المنتظم إلى احتمال وجود خطأ ما في قلبك.

سماع دقات القلب أثناء النوم:

يمكن لبعض المرضى الذين يعانون من خلل في الصمام بصوت عالٍ سماع صوت دقات القلب في الليل أثناء النوم.

ويمكن أن يكون خفقان ضربات القلب أيضًا علامة على انخفاض ضغط الدم والسكري وفقر الدم والأدوية والجفاف.

القلق والتعرق والغثيان:

من الأعراض الكلاسيكية لنوبة الهلع، ولكنها قد تكون أيضًا علامات مبكرة لمشاكل في القلب.

إذا أعقب هذه الأعراض القلبية ضيق في التنفس، أو تعب شديد، أو ألم، أو شعور بالامتلاء، أو ألم في صدرك (قد يمتد إلى الظهر أو الكتفين أو الذراع أو الرقبة أو الحلق)، فيجب الذهاب إلى المستشفى فورا.

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