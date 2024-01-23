بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى... أعراض إذا ظهرت عليك توجه للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تعرض الفنان أحمد العوضي إلى أزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد المسلسلات الدرامية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى، فيما أعلن مؤلف عمل يشارك به الممثل أن حالته الصحية صعبة.

وقال محمود حمدان، مؤلف مسلسل "حق عرب" من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أحمد العوضي تعرض لأزمة صحية وكتب: "دعواتكم لأخوي أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، لكنه سرعان وحذف المنشور ما أثار قلق الجمهور.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن: "الفنان يخضع بالفعل للفحص والملاحظة بعد نقله المستشفى إثر شعوره بإجهاد وضيق بالتنفس وتعب، إذ لم يخضع لراحة كافية بعد فيلم (الإسكندراني)، وجولات عرضه، ودخل مباشرة تصوير (حق عرب) المسلسل الذي يقوم ببطولته".

وفي التقرير التالي نستعرض أعراضا إذا ظهرت عليك بشكل مفاجئ عليك التوجه للطبيب فورا، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعنى بالصحة.

والإجهاد البدني هو رد فعل الجسم على المجهود أو الضغط، ويحدث عندما يشعر الجسم بالتهديد وينتج هرمونات مثل الأدرينالين، للمساعدة في التعامل مع الموقف، ويمكن أن يكون الإجهاد البدني قصير المدى، مثل الشعور بالتوتر قبل تقديم عرض تقديمي، أو طويل المدى، مثل الشعور بالإرهاق بسبب العمل المرهق.

ويمكن أن يرجع الإجهاد في معظم الأحيان إلى واحدة أو أكثر من المشكلات المتعلقة بنمط الحياة، مثل عادات النوم السيئة أو عدم ممارسة الرياضة، ويمكن أن يحدث الإجهاد بسبب دواء أو قد يكون مرتبطا بالاكتئاب، في بعض الأحيان، يكون الإجهاد من أعراض أحد الأمراض التي تحتاج إلى علاج.

ويمكن أن يسبب الإجهاد مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك:

سرعة ضربات القلب.

التعرق.

ضيق التنفس.

ارتعاش العضلات.

الشعور بالتعب.

الدوخة.

الإغماق.

الصداع.

ضبابية الرؤية.

مشكلات في النوم.

وإذا لاحظت أي من تلك الأعراض عليك استشارة الطبيب على الفور منعا للتعرض لوعكة صحية خطيرة.

نصائح للتغلب على الإجهاد البدني:

الحصول على قسط كاف من النوم.

تناول الطعام بشكل صحي.

الابتعاد عن التوتر.

الاسترخاء والتنفس بعمق.

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