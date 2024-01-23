حسام موافي يكشف مفاجأة بشأن مرض السكر.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الدكتور حسام موافي عن أعراض ومضاعفات مرض السكري.

ثلث مصابي المرض لا تظهر عليهم أعراض

وقال موافي خلال تقديمه برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن ثلث مرضى السكري يصابون بهذا المرض دون ظهور أي أعراض عليهم، متابعا : "يصاب بعض مرضى السكري بأعراض مثل التبول كثيرا في الليل والعطش وفقدان الوزن".

إجراء تحليل روتيني لمرض السكر

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن البعض الآخر يصابون بمضاعفات فجأة في القلب أو القدم أو المخ دون ظهور أعراض أولية، مشيرا إلى أنه من الأفضل إجراء تحليل روتيني لمرض السكري كل 6 أشهر.

وأوضح أن السكر مرض "خسيس" لأن مضاعفاته يمكن أن تحدث قبل ارتفاع مستوياته، مواصلا أنه يجب الالتزام بأدوية السكري المخصصة، واتباع نظام غذائي متوازن، والحرص على ممارسة الرياضة، والمشي، وتجنب الانفعال.

الأعراض:

-الشعور بالعطش أكثر من المعتاد، وفقا لموقع "مايوكلينيك".

-كثرة التبول.

-فقدان الوزن دون قصد.

-وجود كيتونات في البول، وهي أحد النواتج الثانوية لتكسُّر العضلات والدهون الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين في الجسم.

-الشعور بالتعب والضعف.

-التقلبات المزاجية.

-الرؤية الضبابية.

بطء التئام القروح.

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