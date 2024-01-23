الامارات | لسرقة بمئة دولار تسببوا بنصف مليون دولار خسائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام لصوص مجهولون بقطع البث عن محطة إذاعية محلية بعدما أسقطوا برج التقوية الخاص بها، وذلك من أجل سرقة كمية من النحاس لا تتجاوز قيمتها مئة دولار.

وأعلن ويل باين من Payne Media Group التي تمتلك الإذاعة المتضررة إن اللصوص ربما تسببوا بأضرار بقيمة نصف مليون دولار ولم يحظوا إلا بما قيمته حوالي 100 دولار من النحاس.

وأدى إسقاط البرج إلى توقف بث المحطة الإذاعية في جنوب شرق أوكلاهوما. وقام اللصوص وفقا لموقع "newson6" بقطع الكابلات عن البرج الذي يبلغ ارتفاعه 488 قدمًا (148 م) لإسقاطه ثم قطعوه للحصول على النحاس.

وأضاف مسؤول الإذاعة : "لقد استخدموا إما قواطع الأسلاك أو شيئًا مشابهًا لذلك، فقاموا فقط بقطع الأسلاك التوجيهية في الجزء العلوي، وبعد ذلك، تم طيها وإسقاطها على الأرض".

وأخبر باين وسائل الإعلام إنه عندما توقفت المحطة عن البث بشكل غير متوقع في وقت متأخر من ليلة الاثنين، اعتقد أن ذلك بسبب الطقس، ولكن عندما ذهب في صباح اليوم التالي للتحقق من ذلك، عرف أن هناك خطأ ما.

وقال: " اقتربت قليلاً، ورأيت أن الباب قد تم اختراقه، ورأيت بعض الأشياء الأخرى، وعند هذه النقطة تراجعت للتو واتصلت بقسم الشريف".

وقطع اللصوص حوالي 80 إلى 100 قدم -حوالي 30 م) من النحاس واستولوا عليها.

وأبدى باين إحباطه من قيام اللصوص بهذا الأمر موجها كلامه لهم " "نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على الوصول إلى مواطني شمال شرق تكساس وجنوب شرق أوكلاهوما بالمعلومات المنقذة للحياة، وقد أبعدتم صوتنا عن الهواء، دون داع، مقابل ما قيمته 100 دولار من النحاس، عار عليكم". .

وفيما يتم إصلاح البرج من أجل استعادة البث يقوم باين بالتنسيق مع مكتب عمدة مقاطعة تشوكتاو في القضية، كما يذهب أيضًا إلى ساحات الخردة المحلية لمعرفة ما إذا كان يمكنه الحصول على أي معلومات عن اللصوص.