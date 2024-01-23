يقي من أمراض القلب والسرطان.. طعام شعبي بـ18 جنيها يحارب الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الباذنجان من الأطعمة الشعبية الشهيرة المنتشرة، والتي يمكن تناولها في أكثر من شكل أو صورة وتستخدم كطبق رئيسي أو جانبي مع الوجبات

ويحتوي الباذنجان على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بفوائد صحية مذهلة، وله تأثير على مستويات الكوليسترول والخلايا السرطانية، وفقًا لما ذكره موقع webmd.

تأثير الباذنجان على مستويات الكوليسترول

يحتوي الباذنجان على حمض الكلوروجينيك التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بداخله على تقليل كميات الحديد الزائدة في الدم، مع العلم أن زيادته في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة.

تأثير الباذنجان على الخلايا السرطانية

يحتوي قشر الباذنجان على مادة ناسونين، وهو أحد مضادات الأكسدة الفريدة التي يعتقد الخبراء أنها قد تحافظ على أغشية الخلايا وتحميها، وتُظهر الدراسات المبكرة أنه قد يحمي الدهون الموجودة في الأغشية المسؤولة عن حماية الخلايا من الجذور الحرة الضارة.

ويمكن أن تسبب الجذور الحرة السرطان، من خلال مهاجمة الأنسجة و تصاب بالتهاب، قد يصل إلى تلف وتتحول على خلايا خبيثة، كما قد ينتج عنها تصلب شرايين نتيجة تراكم الترسبات الدهنية ما يؤدي إلى أمراض القلب.

كما يوجد حمض الكلوروجينيك، الموجود أيضًا في الباذنجان، هو أحد مضادات الأكسدة التي لا تساعد فقط في الوقاية من السرطان، ولكنها أيضًا مضادة للبكتيريا والفيروسات.

سعر الباذنجان

يتراوح سعر الباذنجان من 18 إلى 20 جنيها في الأسواق المصرية.

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