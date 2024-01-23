تحذير من غسل هذا الجزء من الجسم خلال الاستحمام.. مفأجاة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الاستحمام جزء من الروتين اليومي وأمر حيوي يسهم في البقاء نظيفًا وإزالة الجلد الميت من الجسم ومنع الروائح غير المرغوب فيها.

أخصائي الأمراض الجلدية البريطاني سيرميد مزهر، كشف أن جزءا معينا من الجسم يحتاج إلى اهتمام أكثر من غيره للتأكد من نظافته بالفعل.

كما أن مجرد السماح للماء والصابون بالتدفق إلى جسمك ليس كافيا لتنظيف هذا الجزء، وفق ما أوردت صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

عدم تنظيف السرة قد يؤدي إلى مفاجأة غير مرغوب فيها

وحذر خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بمنصة «تيك توك» من أن عدم تنظيف السرة قد يؤدي إلى ظهور مفاجأة غير مرغوب فيها بالداخل، وذلك لأن كميات من الحطام» يمكن أن تتراكم في الفتحة إذا لم تنظفها بعمق وبانتظام.

وأضاف الطبيب: «الاسم الطبي لهذه الكتلة من الحطام هو قبة أو أمفالوليث أو الحجر البحري»،

وتتكون من الشعر والبكتيريا والبروتينات الطبيعية، ويمكن للأطباء في كثير من الأحيان إزالتها بإجراءات غير جراحية.

ولفت إلى أنه على الرغم من أنها لا تسبب عادة مشكلات، إلا أنها في النهاية قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى، وبشكل عام إذا تُركت دون تنظيف لفترة طويلة، قد يؤدي ذلك إلى انبعاث رائحة كريهة وتهيج في السرة وأحيانًا عدوى بسيطة ويبدأ الجلد المحيط بتسريب بعض القيح، ولتجنب حدوث ذلك، يجب تنظيف سرة البطن جيدا.

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