مشروبات شائعة موجودة في منزلك ترفع السكر بالدم على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

المشروبات السكرية يمكنها رفع مستويات السكر في الدم بسرعة ويمكن أن يكون هذا خطيرًا بشكل خاص لم يعانون من مرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

وحدد حازم علي، استشاري التغذية العلاجية حازم علي، خلال حديثه لـ«الخليج 365» بعض المشروبات التي يمكن أن ترفع السكر في الدم وبعضها موجود في المنزل ومن المعتاد تناولها يوميا، كالتالي:

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر، ويمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10 ملاعق صغيرة من السكر في عبوة واحدة.

العصائر

تحتوي العصائر على نسبة عالية من السكر أيضًا، ويمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 8 ملاعق صغيرة من السكر في كوب واحد.

المشروبات الرياضية

تحتوي المشروبات الرياضية على السكر والكربوهيدرات لتوفير الطاقة، ولكنها يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

الحليب المحلى

يحتوي الحليب المحلى على نسبة عالية من السكر ويمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 6 ملاعق صغيرة من السكر في كوب واحد.

الشاي المثلج

يمكن أن يحتوي الشاي المثلج على نسبة عالية من السكر خاصة إذا كان مصنوعًا من مشروبات غازية أو عصائر.

المشروبات المحلاة بالسكر مثل القهوة والشاي والكاكاو.

مشروبات الفاكهة المحلاة مثل عصير البرتقال أو التفاح.

الحليب كامل الدسم أو الحليب قليل الدسم المحلى.

المشروبات الكحولية مثل البيرة أو النبيذ أو الكحول المقطر.

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