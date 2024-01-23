علامات إذا ظهرت عليك ليلا دليل على إصابتك بـ سرطان العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على عظامك وخصوصا أثناء الليل، على سبيل المثال عندما تشعر بوجع في ركبتك، ومفاصلك، قد تشير لألم عادي نتيجة مجهود طوال اليوم، أو يمكن أن تدل على الإصابة بمرض ما، ولكن يجب علينا الانتباه لتلك العلامات لأنها قد تنذر بوجود سرطان العظام.

وسرطان العظام، هو ورم خبيث يصيب العظم، ويمكن أن يظهر في أي عظم في الجسم، ولكنه أكثر انتشارا في الوركين والركبتين، ويؤثر بشكل شائع على الحوض أو العظام الطويلة في الذراعين والساقين، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأنواع

１- سرطان الساركوما العظمية: أكثر أنواع سرطانات العظام شيوعا وتنشأ في الساقين وأحيانا الذراعين.

２- السركوما الغضروفية: عادة ما تصيب البالغين وكبار السن، وتنشأ في الساقين أو الفخذين.

３- ساركوما ايوينغ : تنشأ في الحوض أو الساقين أو الذراعين في الأطفال والشباب.

الأعراض

تشتمل علامات وأعراض سرطان العظام على:

ألم العظام.

التورم أو الإيلام بالقرب من المنطقة المصابة.

إضعاف العظام، مؤديا للكسر.

الإرهاق.

فقدان الوزن غير المبرر.

متى يجب زيارة الطبيب؟

احجزي موعدا مع طبيبك إذا كنت تعانين، أو يعاني طفلك، من ألم في العظام تصاحبه الأعراض التالية:

يظهر ويزول.

يزداد سوءا في الليل.

لا يزول عند استخدام مسكنات الألم.

اقرأ أيضا:

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. استشاري نفسي يكشف سبب الطلاق

نوع توابل شهير يحميك من السكر.. بـ15 جنيها فقط

أغلى 9 حفلات زفاف أسطورية في التاريخ.. هل شاهدت أحدها؟

واقعة غريبة - مسافر يعض مضيفة على متن الطائرة.. ما القصة؟

ليلى عبد اللطيف في 2024.. خبر وفاة يتحول إلى مناسبة للاحتفال - ونشهد إختفاء مشاهير وخوف لهذا السبب