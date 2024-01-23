رجل يطالب بـ75 مليون تعويض من 27 امرأة كان مرتبط بهن.. والسبب مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة من نوعها، رفع شاب أمريكي من ولاية شيكاغو دعوى قضائية ضد 27 فتاة ارتبط بهن، وطالب منهن تعويض 75 دولار، بعد أن نشرن تعليقات سلبية عنه، عبر مجموعة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسمي "هل نواعد نفس الرجال؟".

وفقا لصحيفة 'نيويورك بوست"، شاركت كثير من الفتيات قصصهن مع دامبروسيو، حيث تراوحت آراؤهن عنه بين أنه كان "متشددا جدا"، و "مجرما قاسيا للغاية"، و"دامبروسيو سمعته سيئة".

قال نيكو دامبروسيو البالغ من العمر 32 عاما: "إن جميع النساء كن يقذفن الأكاذيب في محاولة لتشويه سمعتي".

وتابع: "تسبب هذا الأمر في شعوري بالإهانة الشديدة، كما أصيبت باضطراب نفسي وتوتر، لذلك أسعى على للحصول على تعويض كبير منهن".

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