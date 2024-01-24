الامارات | بيع 5 ملايين نسخة من «بال وورلد» في 3 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «بوكيت بير»، مبتكرة لعبة «بال وورلد» المعروفة بـ«بوكيمون ويذ غَنز»، أول من أمس، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أنّها باعت أكثر من خمسة ملايين نسخة من لعبتها في ثلاثة أيام فقط.

وتتضمّن اللعبة التي صدرت يوم الجمعة الماضي عبر منصة «ستيم» للألعاب، صوراً رمزية للاعبين الذين يستخدمون أسلحة هي عبارة عن وحوش مشابهة بصورة كبيرة لشخصيات لعبة «بوكيمون» من «نينتندو». وأبدى أحد المستخدمين «ذهولاً» باللعبة، قائلاً إنها تمتع بإمكانات تجعلها تصبح «أسطورية».