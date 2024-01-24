الامارات | «إتش آند إم» تسحب «إعلان الفتاتين».. وتعتذر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «إتش آند إم» السويدية العملاقة للملابس، أمس، أنها سحبت إعلاناً عن ملابس مدرسية للفتيات قال منتقدوه إنه ذو طابع «غير لائق».

وأُطلقت الحملة الإعلانية في أستراليا وتضمنت فتاتين صغيرتين ترتديان زياً مدرسياً مع بروز عبارة «لجعلهنّ جميلات في أسلوب إتش آند إم الخاص بالعودة إلى المدرسة». وسخر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي من شركة «إتش آند إم» بسبب هذا الإعلان الذي أقدمت «إتش آند إم» على إزالته.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة «فرانس برس»: «لقد سحبنا الإعلان، ونأسف بشدة على الإساءة التي تسبب بها، وننظر في كيفية طرح إعلاناتنا مستقبلاً».

وكانت الكاتبة الأسترالية ميليندا تانكارد ريست من بين أوائل من انتقدوا الإعلان.

وتساءل أحد المستخدمين عبر موقع «مامزنت» المتخصص في التربية: كيف تمت الموافقة على الإعلان أصلاً؟