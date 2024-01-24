الامارات | مزاينة التمور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت منافسات مزاينة التمور وتغليفها، التي تنظم ضمن فعاليات ومسابقات مهرجان الظفرة بدورته الـ17 بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتستمر المسابقة في سوق الظفرة التراثي ضمن خمسة أشواط حتى 30 يناير الجاري. وتسعى المسابقة إلى إبراز التمور الإماراتية وجودتها أمام جميع الزوّار المهتمين، باقتناء أجودها وأفخرها.