الامارات | مهرجان الأضواء يعود بعروض ساحرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن تنظيم الدورة الـ13 من مهرجان أضواء الشارقة خلال الفترة من السابع حتى 18 فبراير المقبل، لتضيء عدداً من أبرز المعالم الحضارية والطبيعية في الإمارة بأشكال فنية تحمل إبداعات أكثر من 15 فناناً محلياً وعالمياً، يستخدمون أحدث التقنيات الضوئية المتطورة والأجهزة الفنية المبتكرة لإبهار الجمهور بأكثر من 15 عرضاً متنوعاً على مدار 12 ليلة.

وتتوزع عروض المهرجان على 12 موقعاً ومعلماً استراتيجياً في الإمارة، منها: القيادة العامة لشرطة الشارقة، السوق العام بالحمرية، واجهة كلباء المائية باعتبار هذه المواقع الثلاثة إضافة جديدة في دورة هذا العام، إلى جانب مواقع أخرى تتضمن: بحيرة خالد، واجهة المجاز المائية، مقر مجموعة بيئة، حصن الذيد، مسجد الشارقة، مسجد الشيخ راشد القاسمي، مسجد النور، سد الرفيصة، فضلاً عن «قرية الأضواء» التي من المقرر أن تنطلق من الأول من فبراير المقبل لتحتضن مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 55 مشروعاً وطنياً.

وبفضل تقنيات الإضاءة الحديثة والموفرة للطاقة تتحول واجهات المعالم المستهدفة في مهرجان أضواء الشارقة إلى فسيفساء من الألوان تحتفي بتاريخ وتراث الإمارة، إذ تمتاز تلك المعالم بجمال تفاصيلها المعمارية التي تتناغم مع الأضواء والموسيقى، لتسهم في تحويل المشهد الاعتيادي إلى لوحات فنية تروي قصصاً عن ماضي وحاضر ومستقبل الإمارة، وتنشر رسالة السلام والتسامح والتنوع، باستخدام الأضواء التي تمثل قاسماً إنسانياً مشتركاً بين الحضارات والثقافات، وعنصراً يضفي على الإنسان طمأنينة النفس وراحة العين. وحول الاستعدادات لانطلاق المهرجان قال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع: «يعد مهرجان أضواء الشارقة حدثاً عالمياً يعكس مكانة الإمارة كمركز للفن والثقافة والتراث في المنطقة، إذ تحتفي الشارقة خلال المهرجان برسالتها الحضارية والثقافية التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتقدم إبداعاً يمزج بين الفن والثقافة والتراث والابتكار، يثري تجربة السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف المدفع: «نحرص على التعاون مع نخبة من الفنانين العالميين من مختلف بلدان العالم كل عام، فقد بات المهرجان واحداً من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، ويرسخ مكانة الشارقة على خارطة السياحة العالمية».

• 15 فناناً محلياً وعالمياً يشاركون في دورة المهرجان الجديدة.

خالد المدفع:

• المهرجان يقدم إبداعاً يمزج بين الفن والثقافة والتراث والابتكار، ويثري تجربة الزوار.

إقبال جماهيري

حقق مهرجان أضواء الشارقة في دورته الماضية إقبالاً جماهيرياً واهتماماً واسعاً، إذ بلغ عدد الحضور ما يقارب مليوناً و300 ألف زائر، واستقطبت «قرية الأضواء» وحدها ما يزيد على 184 ألف زائر تقريباً من إجمالي الزوار.