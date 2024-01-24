الامارات | «ندوة الثقافة» في دبي.. موسم جديد حافل بالإبداع والفن الراقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي على ضرورة الاهتمام في الموسم الثقافي الجديد للندوة بالفعاليات الفنية التي تستقطب زخماً جماهيرياً، وتؤصل للفن الراقي الرصين من موسيقى ومسرح وعروض سينمائية متنوعة، وكذلك متابعة مستجدات الساحة الثقافية والفكرية والإبداعية على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس بالموسم الجديد، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بلال البدور، وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية علي عبيد الهاملي، والمدير الإداري الدكتور صلاح القاسم، والمدير المالي جمال الخياط، ورئيس لجنة الجوائز والمسابقات المهندس رشاد بوخش، ورئيس لجنة المكتبة والنشر المهندسة مريم ثاني، ورئيس اللجنة الشبابية علي الشريف.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأقر البرنامج الثقافي لما يتميز به تنوع الأنشطة والفعاليات التي تلبي اهتمامات الذائقة الجماهيرية وتتماشي مع التطورات التقنية والآنية، وتواكب المستجدات الثقافية والأدبية، وتشمل جميع النواحي الفكرية والإبداعية والفنية.

كما أقر المجلس برنامج النادي العلمي بما يضمه من أنشطة ودورات وورش لصقل قدرات ومواهب الطلاب والمنتسبين، بالإضافة إلى المشاركات المحلية والعربية والإقليمية والدولية التي تعزز ملكات الطلاب والمبدعين من الأطفال.

واطلع المجلس على عدد من العروض والطلبات للتعاون والشراكة الإعلامية والفنية في فعاليات عدة، ووافق المجلس على عدد من طلبات العضوية الجديدة.

• البرنامج يتميز بتنوع الأنشطة التي تلبي اهتمامات الذائقة الجماهيرية.