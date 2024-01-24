الامارات | تراث الأجداد بين يدي الأحفاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طفل من جيل المستقبل، يعتز بماضي الأجداد، ويتعرف إلى ملامح من تراثهم الحي الباقي، والذي يحتفي به مهرجان الحصن في موقعه المتفرد بقلب العاصمة أبوظبي حتى 28 من الشهر الجاري.

ويحظى الأطفال بنصيب وافر من الأنشطة خلال مهرجان الحصن، لتترسخ في نفوس الأحفاد فصول ذلك الماضي الجميل الذي سطره الأجداد، ويسهم في الحفاظ عليه كي يبقى حاضراً لكل الأجيال.

ويسلّط المهرجان الضوء على تراث الحرف اليدوية التقليدية والمعاصرة عبر منصات عدة تضم الأسواق القديمة ومحال التجزئة والمطاعم والمعارض، لتتحول المنطقة إلى موقع تفاعلي مبتكر قائم على الإبداع والإلهام، ليصبح تظاهرة ثقافية تخاطب مختلف الأجيال، وترحب بجميع أفراد المجتمع على أرض المحبة والسلام.. دولة الإمارات. وتستضيف منطقة التراث الخاصة بالمهرجان باقة من العروض التي تركز على التقاليد الإماراتية، إلى جانب الاستمتاع بتجربة تسوُّق مميَّزة في سوق الصوغ.