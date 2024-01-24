مفعول سحري.. هذا ما يحدث لك عند تناول عصير القصب - وهؤلاء ممنوعون منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

عصير القصب مشروب لذيذ وغني بالعناصر الغذائية، ويُعرف بفوائده الصحية العديدة، ويعد تناوله على الريق أحد أفضل الأوقات لجني هذه الفوائد.

ووفقًا لما جاء في موقع «ويب ميد»، توجد العديد من الفوائد الصحية لتناول عصير القصب كل صباح على الريق.

فوائد عصير القصب

يساعد على تحسين عملية الهضم:

يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بالإمساك.

يعزز صحة الجسم:

تناول كوب من عصير القصب على الريق كل صباح يوفر الطاقة للجسم، لأنه مصدر جيد للكربوهيدرات وفيتامين ب.

يحمي من الجفاف:

يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وتقلل خطر الإصابة بالجفاف.

تنظيف الجسم:

يحتوي القصب على مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض الخطيرة، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على إزالة السموم منه.

وتوجد بعض الفوائد الأخرى التي تتمثل في ما يلي:

يعزز التبول الصحي وصحة الكلى.

يمكن استخدامه كملين.

يقلل الالتهابات.

يساعد على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة.

يعمل كمطهر للجسم.

يحمي من مرض اليرقان من خلال مساعدة الكبد.

جيد للرياضيين.

يقلل من التورم والاحمرار.

مسكن ويخفف الألم.

فئة ممنوعة من تناول عصير القصب

على الرغم من أن عصير قصب السكر له فوائد صحية، إلا أنه قد يكون محظورًا بالنسبة لمرضى السكري، حيث يحتوي قصب السكر على نسبة عالية من نوع السكر الطبيعي يسمى السكروز، ويتكون قصب السكر إلى حد كبير من الماء ويحتوي على حوالي 15% سكروز و15% ألياف.

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