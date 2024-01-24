بعد تدهور حالة العامري فاروق.. أعراض خفية تكشف الإصابة بنزيف المخ - احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتشرت منذ قليل، شائعات عن وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، إثر دخوله في أزمة صحية طويلة في نوفمبر الماضي.

وكان قد شعر العامري فاروق بتعب وإعياء عرضه للإغماء وفقدان الوعي التام، وذلك أثناء تواجده داخل مقر النادي الأهلي، وتم نقله إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابته بنزيف في المخ، ومن ثم أخذت حالته في التدهور.

ونفى شقيق العامري، خالد العامري في تصريح خاص لـ "الخليج 365" وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة نائب رئيس الأهلي.

وقال المهندس خالد فاروق، شقيق العامري فاروق، في تصريحات لمصراوي، إن شقيقه ما زال على قيد الحياة، وأضاف لمصراوي، منذ قليل، عبر الهاتف: "والله العظيم لسه عايش، لو حصل حاجة هنعلنها، الأمور مش مستقرة، لكن النبض شغال حتى الآن"، وكتب قبلها على حسابه: "أخي العامري لازال على قيد الحياة، إذا حدث شئ احنا إخواته أول ناس هتعلن، ازاى الناس تعلن وفاته وهو لازال على قيد الحياة، ده حاجة مش بتستخبى".

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز أعراض نزيف المخ، وفقا "clevelandclinic".

- وجود وخز مفاجئ أو ضعف أو تنميل أو شلل في الوجه.

- تنميل الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

- صداع شديد.

- استفراغ وغثيان.

- ارتباك.

- دوخة.

- وجود صعوبة في البلع.

- فقدان الرؤية أو صعوبة الرؤية.

- تصلب الرقبة والحساسية للضوء.

- صعوبة في القراءة أو الكتابة أو فهم الكلام.

- تغير في مستوى الوعي واليقظة.

ما هي أنواع نزيف المخ؟

تنقسم أنواع نزيف المخ إلى نوعين، هي:

نزيف داخل الجمجمة ولكن خارج أنسجة المخ

يحتوي الدماغ على ثلاث طبقات من الأغشية (تسمى السحايا) تقع بين الجمجمة العظمية وأنسجة المخ الفعلية، والغرض من السحايا هو تغطية الدماغ وحمايته، يمكن أن يحدث النزيف في أي مكان بين هذه الأغشية الثلاثة، وتسمى الأغشية "الأم الجافية" والأم العنكبوتية "والأم الحنون".

- نزيف فوق الجافية (النزف): يحدث هذا النزيف بين عظام الجمجمة وطبقة الغشاء الخارجي، الأم الجافية.

- نزيف تحت الجافية (النزف): يحدث هذا النزيف بين الأم الجافية والغشاء العنكبوتي.

- نزيف تحت العنكبوتية (النزف): يحدث هذا النزيف بين الغشاء العنكبوتي والأم الحنون.

نزيف داخل أنسجة المخ

يمكن أن يحدث نوعان من نزيف الدماغ داخل أنسجة المخ نفسها، النزيف داخل المخ (ويسمى أيضا النزف الدماغي والسكتة النزفية)، وكذلك النزيف داخل البطينات .-

النزف داخل المخ: يحدث هذا النزيف في الفصوص والجسر والمخيخ (نزيف في أي مكان داخل أنسجة المخ نفسها بما في ذلك جذع الدماغ).

- النزف داخل البطينات : يحدث هذا النزيف في بطينات الدماغ، وهي مناطق محددة في الدماغ (تجاويف) يتم فيها إنتاج السائل النخاعي.

وإليكم أبرز الأسباب التي تؤدي لحدوث نزيف المخ، وفقا لما جاء بموقع ى"mayo clinic".

- ارتفاع كبير في ضغط الدم.

- حدوث اضطرابات في الدم.

- في حالة إن كان الشخص يعاني من أورام خاصة الأورام الدماغية.

- التعرض لحادث قد يؤثر على الرأس.

- انتفاخ او ضعف الجدران الشريانية.

التشوهات الوريدية الشريانية.

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