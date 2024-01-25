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الامارات | «متحف المستقبل» ينظم ورشة عمل حول تقنيات الواقع الافتراضي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم «متحف المستقبل» ورشة عمل متخصصة بعنوان «رحلة إلى المستقبل»، بهدف إتاحة الفرصة للشباب للتعرف إلى أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، وتطوير مهاراتهم في استخدام أحدث التطبيقات والممارسات المبتكرة في هذا المجال.

وتهدف الورشة التي يستضيفها المتحف بالتعاون مع «غييك إكسبريس»، أول مدرسة للتكنولوجيا عبر الإنترنت تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى الجمع بين مهارات التعبير الشخصي والفن الرقمي لتحويل البيئة المحيطة إلى تجربة مبتكرة في عالم الواقع الافتراضي.

وقال ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي لـ«متحف المستقبل»: «نهدف من تنظيم هذه المبادرة إلى تعزيز نشر المعرفة المستقبلية لدى رواد المستقبل، عبر تجربة تطبيقية وعملية تشجع الشباب على الإبداع والابتكار، ومواكبة أحدث التقنيات المتقدمة، والتعرف إلى تطبيقاتها المتنوعة، بما يساعدهم على توظيف أدوات التكنولوجيا في تصميم المستقبل».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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