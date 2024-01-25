الامارات | ضرب الذئاب بكرات الطلاء مسموح بأمر القضاء الهولندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجاز القضاء الهولندي الضرب على الذئاب بكرات الطلاء (paintball)، بحجة أن سلوكها قد يشكل خطراً على السلامة العامة.

ويُعتبر الذئب من الأنواع المحمية في أوروبا.

وأصدرت مقاطعة خيلديرلاند استثناءً يتيح لشرطتها استخدام مسدسات تطلق كرات من الطلاء.

وأكدت سلطات المقاطعة أنّ الحيوان أظهر سلوكاً (منحرفاً)، إلا أنّ منظمة فونابسغرمينغ (حماية الحياة البرية) التي تعتبر أنّ الفضول الذي تتمتع به صغار الذئاب هو تصرف عادي، لجأت إلى القضاء.

وقضت المحكمة في أوتريخت (وسط) بأن السلطات، التي قدمت تقرير خبير، يحق لها أن تستنتج أن السلوك غير الطبيعي لذئب واحد على الأقل، يشكل خطراً على السلامة العامة.

واعتبرت الأساليب الأخرى مثل الصراخ أو التصفيق أو رمي الحجارة أو استخدام رذاذ الفلفل غير فعّالة.