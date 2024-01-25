الامارات | الزخم والتنوع.. رهان الدراما السورية في رمضان 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حركة نشطة تعيشها الدراما السورية هذه الأيام، بالتوازي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مع تشكيلة متنوعة وواسعة من الأعمال المعاصرة، وأعمال البيئة الشامية والأعمال العربية المشتركة، التي بدأت خلال السنوات الأخيرة بالكشف عن تعافي الدراما السورية، بعد تراجعات فنية وإنتاجية واضحة، تبددت ملامحها هذا العام.

أعمال معاصرة

أعلنت المخرجة السورية رشا شربتجي، أخيراً، عن تعاونها الأول مع الكاتبين يامن الحجلي وعلي وجيه، في مسلسل اجتماعي جديد، يحمل عنوان «ولاد بديعة»، يتناول مجموعة من الشخصيات الدرامية الجديدة وقصص الماضي والحاضر التي يطرحها على الشاشة كل من النجوم سلافة معمار ومحمود نصر وسامر إسماعيل ويامن الحجلي وإمارات زرق، وغيرهم، على أن يتم عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

أما المسلسل الدرامي الجديد «تاج» فسيضع كلاً من النجم السوري بسام كوسا وتيم حسن، في سياق تاريخي مغاير، يتناول هذه المرة مجموعة من الأحداث والخطوط الدرامية التي ترتحل بالمشاهد نحو حقبة الخمسينات من القرن الماضي، عن نص للكاتب عمر أبوسعدة، والمخرج سامر البرقاوي.

وللمرة الثانية، يتعاون المخرج محمد عبدالعزيز مع النجم عابد فهد، في المسلسل السوري اللبناني المشترك «نقطة انتهى»، الذي تستمر عمليات تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، للمؤلف فادي حسين، بمشاركة نخبة من وجوه الدراما السورية واللبنانية.

وبيّن أسرار المناطق العشوائية، يغوص فريق تصوير المسلسل السوري الجديد «كانون» في أحد الأسواق الشعبية المعروفة في العاصمة السورية، ليستكملوا تجربة المخرج إياد نحاس، ونص الكاتب علاء مهنا في هذا العمل، بعد تأجيلات عدة بسبب ظروف التصوير من جهة، وتناوله عدداً من القضايا الاجتماعية الشائكة، مثل تزوير العملات وتجارة المخدرات من جهة أخرى.

على صعيد آخر، تسرد أحداث المسلسل الجديد «الصديقات ـ القطط» قصصاً إنسانية خفية، وبعض محطات ماض غابر لراقصات معتزلات، يقدمها للشاشة الصغيرة المخرج محمد زهير رجب، ليتشارك إنجاحها كل من صباح الجزائري، نظلي الرواس، إمارات رزق، رنا شميس، صفاء سلطان، روعة السعدي، ديما الجندي.

مجهر المجتمع

ومن الأعمال المؤجلة من العام الماضي يتوقع عرض ثالث تعاون درامي بين المخرج سيف سبيعي والكاتبَين علي وجيه ويامن الحجلي، مسلسلاً اجتماعياً جديداً بعنوان «مال القبان»، تعكس أحداثه بعض أوجه الوضع المعيشي الراهن الذي يواجهه المجتمع السوري، وما يتخلله من أزمات وتعقيدات.

ومن المنتظر أيضاً عرض المسلسل الذي تعرض لازمات رقابية كثيرة، العام الماضي، حالت دون عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو مسلسل «دوار شمالي» للكاتب حازم سليمان والمخرج عامر فهد في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل «عندما تشيخ الذئاب»، والعمل من بطولة أمل بوشوشة، فايز قزق، كارمن لبس، أحمد الأحمد، أنس طيارة، وغيرهم.

وبعيداً عن الثنائي القديم رشا شربتجي وعلي الصالح، أكد صناع المسلسل الجديد «السراديب»، إنتاج سلسلة جديدة من العمل الناجح «كسر عضم»، عن نص لهلال الأحمد، سيناريو وحوار رند حديد، وإخراج كنان موسى اسكندراني، وبالاشتراك مع النجم عبدالمنعم عمايري، وأبطال آخرين، هم رشيد عساف وأحمد الأحمد ومحمد حداقي ويزن خليل وغيرهم.

وتحت إدارة المخرج مؤمن الملا، بدأ تصوير دراما اجتماعية جديدة، تحمل عنوان «أغمض عينيك تراني»، تتصدر بطولتها منى واصف ووفاء موصللي وأمل عرفة وعبدالمنعم عمايري وحلا رجب.

وبعد النجاح الواضح الذي حققاه معاً، يعود الثنائي أمل بوشوشة وباسم ياخور مجدداً هذا العام للشاشة الصغيرة بمسلسل جديد يحمل عنوان «المهرج»، يتم تصويره حالياً، ليعرض خلال منافسات الشهر الكريم 2024.

الدراما الشامية

في إطار بيئة الأعمال الشامية، سيتابع الجمهور في رمضان «عزك يا شام»، للمخرج رشاد كوكش والكاتبين نادين سمير خليل ومحمد حميرة، بالتزامن مع ذلك، شارفت كاميرا المخرج سيف سبيعي أخيراً، على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل «العربجي» للمؤلف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، في الوقت الذي تم إهداء الجزء الثاني من المسلسل إلى روح الممثل محمد قنوع الذي شارك في بطولة الجزء الأول من العمل.

أما مسلسل «بيت أهلي» الذي يعود بنا إلى حقبة أربعينات القرن الفائت، فتبحر أحداثه ضمن تفاصيل متشعبة، يغلب عليها طابع التشويق، ورومانسية والكوميديا الطريفة.

دراما مشتركة

في صنف الدراما المشتركة، ومن دبي، تطل علينا تجربة مسلسل «ترانزيت» للسيناريست لجين خلف والمخرج باسم السلكا، الذي يروي ضمن أحداث غير متوقعة تفاصيل ومحطات رحلة زوجين. تم اقتباس العمل من المسلسل الباكستاني الشهير «تشوبكي تشوبكي»، وللمرة الأولى، تعود الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور في ثنائية جديدة هذا العام، ولكن مع قيس الشيخ نجيب، في مسلسل درامي جديد يحمل عنوان «النسيان»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي من 15 حلقة، للمخرج الفوز طنجور ونص لشادي كيوان.

في المقابل، تعود نادين نجيم هذا العام لدور البطولة في مسلسل 2024، الذي يعتبر الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي لعبت فيه نجيم مع قصي خولي دور المحققة «سما». أما الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، فتواصل تجارب «البطولة» مع الممثل السوري مهيار خضور هذا العام في مسلسل «ع أمل»، الذي تدور أحداثه ضمن نسق متسارع من المفاجآت والصدمات التي يديرها المخرج السوري رامي حنا، في الوقت الذي تم الإعلام أخيراً عن انضمام الممثل العراقي علي إسماعيل والممثل اللبناني بيار داغر إلى أسرة مسلسل «نظرة حب»، الذي يلعب دور البطولة فيه كل من الممثل السوري باسل خياط والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، عن نص للكاتب رافي وهبي.

• بدأت الدراما السورية تعيش مرحلة من التعافي بعد تراجعات فنية وإنتاجية واضحة في السنوات الماضية.