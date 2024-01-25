الامارات | سارة محمود ومريم القاسم تفوزان بجائزة التصميم المستدام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون فوز «مشروع المدينة المؤقتة» لكلٍّ من سارة علي محمود ومريم هشام القاسم، الطالبتين في الجامعة الأميركية في الشارقة، بجائزة التصميم المستدام 2023، من شركة توتال للطاقات ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في خطوة تعكس التزام المشروع الفائز بالجائزة بالاستدامة والحفاظ على البيئة، في مواجهة تحديات التغيّر المناخي.

وأكّدت مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، أهمية الاستثمار في المواهب الشابة وصقلها وتقديرها، من خلال الجوائز العديدة التي تقدّمها المجموعة بالشراكة مع كبريات المؤسسات والشركاء المحليين والعالميين.

وقالت: «فوز عمل (مشروع المدينة المؤقتة) لسارة علي المحمود ومريم هشام القاسم من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، يعكس العزم على مواجهة تحديات التغير المناخي والاستدامة، حيث يقدّم لنا صورةً مشرقةً عن الوعي البيئي لدى الشباب الإماراتي، وأهمية العمل على تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية في مجتمعنا المحلي».

وقال رئيس شركة توتال للطاقات للاستكشاف والإنتاج في دولة الإمارات سمير عمر: «نفخر بدعم الفنانين الشباب في دولة الإمارات، وذلك من خلال شراكتنا الطويلة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. إن تعزيز الثقافة هو في صميم التزام توتال للطاقات دعم جهود الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويُقدم «مشروع المدينة المؤقتة» لمحة مشرقة حول مستوى الوعي البيئي في أوساط الشباب الإماراتي، ويؤكد أهمية المضي قدماً نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية في المجتمع المحلي.

ومن المقرر عرض المشروع الفائز في أحد أهم مواقع مهرجان أبوظبي في خلال عام 2024، لينال ما يستحقه من التقدير والثناء.