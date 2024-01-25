الامارات | علكة ممضوغة قبل آلاف السنين تكشف ألغازاً في السويد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة سويدية حديثة أن الحمض النووي الموجود في كميات من «العلكة» مضغها مراهقون في العصر الحجري، وعُثر عليها في موقع أثري عمره 9700 عام في السويد، يقدم إيضاحات عن أمراض الفم في تلك الحقبة.

وتوفر الدراسة التي أجراها فريق من علماء الإحاثة من جامعة استوكهولم، معلومات عن النظام الغذائي لهؤلاء السكان الذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع الثمار في عصور ما قبل التاريخ.

وأوضح الباحث المشارك في إعداد الدراسة أندرس غوثرستروم، أن «العلكة التي أخذت منها العينات مضغها على الأرجح مراهقون من فتيات وفتيان. وكانت هناك سن محددة يقومون فيها بذلك».

وأضاف الباحث «نعتقد أن هذه العلكة كانت تُستخدم مثل الغراء لتجميع العناصر ببعضها بعضاً».

وقال أندرس غوثرستروم «وجدنا عدداً كبيراً من البكتيريا يشير إلى حالة حادة من التهاب اللثة، وهي عدوى خطرة في اللثة».

وأضاف «في إحدى الحالات، نعرف أنها كانت لامرأة شابة، ربما بدأت تفقد أسنانها بعد استخدام هذه العلكة».

كما سلّطت نتائج البحث الضوء على النظام الغذائي لهذا المجتمع الإسكندنافي، وهو نظام متنوع من البندق والغزلان وسمك السلمون المرقط. كما اكتُشفت آثار للحمض النووي للتفاح والبط والثعلب في التحليلات.