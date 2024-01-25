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الامارات | بسبب كورونا .. الحصبة تضرب أوروبا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قارة أوروبا تسجل "زيادة مثيرة للقلق" في حالات الإصابة بمرض الحصبة في الأسابيع الأخيرة.

وأرجعت المنظمة أسباب الانتشار غير المسبوق للمرض، لتطعيم نسبة أقل من أطفال ضد المرض خلال جائحة كورونا.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإنه تم تسجيل زيادة حالات الحصبة، في العام 2023، أكثر بـ 30 شخصًا مقارنة بالعام 2022، حيث سجلت أكثر من 30 ألف حالة، في العام الماضي، بينما تم تسجيل 941 في العام 2022.

ودعت المنظمة إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لمنع انتشار الحصبة، مشددة على أن "التطعيم هو السبيل الوحيد لحماية الأطفال من هذا المرض الذي قد يكون خطيرًا مسببًا الوفاة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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