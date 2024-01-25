ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة لمحمد رمضان في 2024- ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت العرافة اللبنانية أو ما تسمي بـ "سيدة التوقعات" ليلى عبد اللطيف، عن توقعات الفنان محمد رمضان خلال عام 2024.

وقالت خلال لقائها، ببرنامج "et بالعربي": "من المتوقع أن يحقق الفنان محمد رمضان نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الفنية، بما في ذلك الأغاني والأفلام والمسلسلات".

وتابعت: "يستعد الفنان محمد رمضان لإطلاق أغنية جديدة بمشاركة المطرب المغربي سعد المجرد، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحا كبيرا".

وأضافت: "أتمنى أن أقابله وأصافحه، لأخبره بمفاجأة سارة في أذنه".

وجدير بالذكر، ليلى عبد اللطيف هي متنبئة لبنانية، لقبت بـ "سيدة التوقعات"، ولدت في بيروت عام 1958.

وتشتهر ليلى بتوقعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي غالبًا ما تُثير الجدل، وكان آخرهم طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

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