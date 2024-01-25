الامارات | اقتراح لعالمة كيمياء أميركية في شأن تحضير الشاي يثير الجدل في بريطانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحدث اقتراح لعالمة كيمياء أميركية في شأن أفضل طريقة لتحضير الشاي جدلاً في المملكة المتحدة لدرجة أنّه دفع حكومة هذا البلد الذي يحظى فيه الشاي بأهمية كبيرة، للتعليق.

وفي مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، قالت الأستاذة في "برين ماور كولدج" في ولاية بنسلفانيا ميشال فرانكل إنّ إضافة الملح إلى الشاي يساعد على "تخفيف الطعم المُرّ للشاي".

وتابعت "لقد اعتدت على إضافة القليل من الملح إلى الشاي، وهذا يساعدني جداً".

واقترحت أيضاً إضافة الحليب الفاتر إلى الشاي في حين أنّ البريطانيين يضيفونه بارداً، أو حتى تسخين الكوب أو الإبريق قبل إضافة الشاي لزيادة كمية الكافيين ومضادات الأكسدة.

وأثار هذا الاقتراح الذي يطال أحد التقاليد الأكثر أهمية في الثقافة البريطانية، جدلاً شاركت فيه السفارة الأميركية في لندن.

وقالت بأسلوب ساخر، في بيان، "لا يمكننا أن نبقى صامتين أمام اقتراحات مخزية تهدد أسس علاقتنا المميزة" مع المملكة المتحدة، مؤكدة أن إضافة الملح إلى الشاي "لا تمثل سياسة رسمية للولايات المتحدة ولن تكون كذلك مطلقاً".

وأضافت أنها "ستستمر في إعداد الشاي بالطريقة الصحيحة أي عن طريق تسخينه في المايكروويف"، وهو ما يشكل بدعة للبريطانيين.

وعلّق مكتب مجلس الوزراء البريطاني المعني بتنسيق العمل الوزاري، عبر منصة "اكس" بالقول "نحن نقدّر علاقتنا المميزة، لكننا نقرّ بعدم اتفاقنا. لا يمكن تحضير الشاي إلا باستخدام إبريق".