الامارات | حتى المشاهير لا يمكنهم العثور على شقة في برلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصاعدت أزمة الإسكان في العاصمة الألمانية برلين بشكل بالغ لدرجة أن الممثل الألماني الشهير، ديفيد شترايسوف، استغرق عامين في البحث عن شقة مناسبة قبل أن يستسلم في نهاية المطاف وينتقل إلى العاصمة النمساوية فيينا.

وقال شترايسوف ( 50 عاما ) لصحيفة " برلينر تسايتونج"(بي زد) في برلين ،:" كنا نتوقع أولادا في عام 2022، ولهذا السبب كان من الضروري بالنسبة لنا التوسع".

ولكن نقص الشقق في برلين يعني أن الأسرة لم تتمكن من العثور على واحدة حتى بعد بحث طويل.

ويشتهر شترايسوف بالبرامج التلفزيونية والأفلام في ألمانيا، لكن الجمهور العالمي ربما يتذكره بشكل أفضل باسم الجنرال فريدريش ، وهو ضابط ألماني مغرور في فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، الذي فاز بجائزة الأوسكار العام الماضي لأفضل فيلم روائي عالمي.

وأضاف إنه يفتقد برلين لكنه سئم من محاولة العثور على شقة.

وقال: "افتقد أحيانا رقة وإثارة برلين، وكذلك زوجتي ... كنا نعيش في مركز برلين الإداري بحي ميته، وكان أمامنا مباشرة برج التلفزيون.

وأضاف: "ولكن بعد عامين من البحث عن شقة دون جدوى ، اضطررنا إلى الاستسلام - لسوء الحظ ".