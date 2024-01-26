الامارات | «مكتبة محمد بن راشد» تحتفي بإرث فيرجينيا وولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات «أيام المكتبة»، تنظم «مكتبة محمد بن راشد» فعالية مميزة بعنوان «فضاءات الكتابة في أدب فيرجينيا وولف» يوم غد السبت الساعة السادسة مساءً، وذلك تكريماً للإرث الأدبي الثري للكاتبة والصحافية البريطانية الراحلة فيرجينيا وولف، بالتزامن مع ذكرى ميلادها.

وتدعو «مكتبة محمد بن راشد» عشاق الأدب والثقافة للمشاركة في هذه الفعالية المتفردة مجاناً، واستكشاف عوالم الكاتبة فيرجينيا وولف الأدبية، والغوص في أعماق فكرها وإبداعها، والتعرف إلى أثرها في الأدب العالمي، ومناقشة رؤاها وأفكارها مع نخبة من المبدعين والكُتّاب والمتخصصين.

وتتضمن الفعالية جلستين نقاشيتين مميزتين باللغتين العربية والإنجليزية، حيث ستناقش الجلسة الأولى بالتعاون مع نادي الكُتّاب PICK A BOOK، رواية «الأمواج»، أحد الأعمال البارزة في مسيرة «وولف» الأدبية والروائية، التي يعكس عمق تجربتها وقدرتها على التعبير عن الوجود الإنساني بأسلوب متفرد.

وخلال الجلسة الثانية، ستناقش الدكتورة زينب القيسي، كتاب «غرفة تخص المرء وحده»، أحد أهم أعمال فيرجينيا وولف، الذي يسلط الضوء على موضوعات عدة، مثل الاستقلالية الفكرية والمكانة الاجتماعية للمرأة بشكل عام.

وتسهم «مكتبة محمد بن راشد» بدور محوري في الارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي والأدبي في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الوعي بالتراث الأدبي العالمي، وفتح نوافذ جديدة للمعرفة والفهم، وتشجيع الحوار الثقافي بين مختلف الثقافات، كما تقود تحفيز الاهتمام بالقراءة والبحث الأدبي، من خلال توفير منصّة للمثقفين والكُتّاب وعشاق الأدب للتفاعل وتبادل الأفكار، وذلك في إطار رسالتها لدعم وتعزيز الثقافة والمعرفة على المستوى الوطني.