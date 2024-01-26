الامارات | مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن سالم بنواس الكتبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له حميد بن سالم بنواس الكتبي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّ النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خالص العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.