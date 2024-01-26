الامارات | «تشظي» يختتم رحلته في «خولة للفن والثقافة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت «خولة للفن والثقافة»، فعاليات المعرض الشخصي للفنان مهند البدراوي «تشظي» الذي نظمته بمقرها في أبوظبي، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوّار والخطاطين والمختصين والمهتمين بفنون الخط العربي.

وتأتي استضافة هذا الحدث الفني في إطار حرص «خولة للفن والثقافة» على تفعيل الاهتمام بالفنون الكلاسيكية بجميع أنماطها، وتعزيز التواصل والتلاقي الثقافي والفني، والتركيز على إحياء فن الخط العربي العريق، والتعريف بمدارسه واتجاهاته وتفاصيله.

وقدم الفنان مهند البدراوي عدداً من لوحات الخط العربي التي جاءت كعناصر بصرية تشكيلية يمكن وصفها بأنها لوحات خط غير نصية أو غير لفظية مع كلمات تتفكك وحروف تتحرر من قيود المعنى، وتشكل رموزاً إبداعية توجه المشاهدين نحو عوالم ساحرة وجميلة.

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار حرص «خولة للفن والثقافة» على تعزيز حضور قيمة فن الخط العربي، عبر تسليط الضوء على عراقته والتعريف بمدارسه والعمل على إعادة إحيائها من خلال توفير منصة ثقافية للفنانين والخطاطين على المستويين المحلي والعربي لعرض إبداعاتهم أمام شريحة واسعة من الجمهور، وإتاحة الفرصة لهم لاطلاع الجمهور على هذا النوع من الفن الثقافي من حيث أنماطه وأعلامه وقواعده، وما استجد من ملامح التطوير والتجدد في تشكيلاته على مر القرون.

وأشارت سموها إلى سعي «خولة للفن والثقافة» لتنظيم المعارض والفعاليات الفنية والثقافية والتعاون مع المبدعين والفنانين المحليين والعرب والعالميين، بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري، وتوفير المنصة الثقافية المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط العربي، الذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره وهو من أبرز الفنون التشكيلية، مشيدة بما قدمه الفنان مهند البدراوي من أعمال فنية مبدعة.