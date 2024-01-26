الامارات | الفنان محمد هنيدي يُعلن حصوله على الجنسية السعودية.. "تكريم للفن المصري والعربي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، عن فرحته بحصوله على جنسية المملكة العربية السعودية.

وقدّم هنيدي عبر حسابه على منصة "إكس" شكره للمملكة على تكريمها وتقديرها لـ "الفن المصري والعربي".

في تدوينته، قال هنيدي: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكراً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكراً للمملكة العربية السعودية.. شكراً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

وتفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ مع تدوينة الهنيدي وقال في رده "اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء".. مطالباً الهنيدي بجزء ثانٍ من فلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

يُذكر أن محمد هنيدي، البالغ من العمر 59 عامًا، هو ممثل كوميدي مصري حقق نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة من خلال مسيرته الفنية في السينما المصرية.

يُشار إلى أن محمد هنيدي قد قدم مؤخرًا فيلمًا بعنوان "مرعي البريمو"، حيث حقق الفيلم نجاحاً كبيراً في دور العرض بمصر والوطن العربي، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل: غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.